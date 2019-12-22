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السودان: النائب العام يعلن بدء التحقيق حول الجرائم المرتكبة في دارفور

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : منذ 26 ثانية
السودان: النائب العام يعلن بدء التحقيق حول الجرائم المرتكبة في دارفور

كل الوطن – أ ف ب: فتحت النيابة العامة السودانية تحقيقا في “جرائم” ارتكبت في دارفور يستهدف مسؤولي نظام الرئيس المخلوع عمر البشير الذي أطيح به في إبريل تحت ضغط الشارع، بحسب ما أعلن النائب العام السوداني تاج السر الحبر اليوم الأحد.

وقال النائب العام “بدأنا التحقيق حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور منذ عام 2003 وهذه الجرائم متهم فيها قيادات النظام السابق” الملاحقين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم في دارفور.

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وأكد “حرص النيابة العامة والتزامها بالتحقيق مع كل الذين ارتكبوا الانتهاكات وكل الذين أهدروا دماء الشهداء وتقديمهم إلى المحاكمات أمام القضاء. لقد قامت النيابة العامة بفتح كل الملفات ابتداء من 1989 وحتى 30 يونيو 2019 مع إنهاء مبدأ الافلات من العقاب”.

وأصدرت المحكمة الجنائية مذكرتي توقيف بحق البشير في 2009 و2010 بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.

ووعدت الحكومة السودانية الجديدة بإرساء السلام في إقليم دارفور الذي اندلعت فيه العام 2003 حرب بين المتمردين والقوات الحكومية خلفت 300 الف قتيل وشردت 2.5 مليون شخص بحسب الأمم المتحدة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=362826

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