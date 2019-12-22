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السلطات المصرية تفرج عن الفريق سامي عنان

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 39 ثانيةآخر تحديث : منذ 39 ثانية
السلطات المصرية تفرج عن الفريق سامي عنان

قال الإعلامي وعضو مجلس النواب بالبرلمان المصري مصطفى بكري اليوم الأحد إن السلطات المصرية أفرجت عن الفريق سامي عنان.

وأضاف في تغريدة على “تويتر” أن الفريق عنان متواجد في منزله.

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وكانت القوات المسلحة المصرية قد أصدرت في يناير 2018، بيانا اتهمت فيه رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان بأنه أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بدون موافقة القوات المسلحة.

ونقلت “بوابة الشروق” عن البيان حينها أن “المذكور ارتكب وقائع تزوير تشير إلى إنهائه الخدمة العسكرية وإدراجه في كشوف الناخبين دون وجه حكم”، مضيفا أن عنان عمل على “الوقيعة” بين القوات المسلحة والشعب.

وأفاد المصدر بأن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=362830

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