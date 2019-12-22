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الثقافة تفتح باب التسجيل في معرض الرياض الدولي للكتاب

كل الوطن - فريق التحرير
ثقافة وإبداعمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
الثقافة تفتح باب التسجيل في معرض الرياض الدولي للكتاب

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الثقافة عن فتح باب التسجيل أمام دور النشر المحلية والدولية الراغبة في المشاركة في الدورة المقبلة لمعرض الرياض الدولي للكتاب وذلك عبر الرابط الإلكتروني https://engage.moc.gov.sa/book-fair ، وتستمر فترة التسجيل مدة شهر ابتداءً من اليوم الأحد 25 ربيع الآخر 1441هــ الموافق 22 ديسمبر 2019م حتى يوم الأربعاء 27 جمادى الأولى 1441هــ الموافق 22 يناير 2020م.

وستقام الدورة المقبلة للمعرض خلال الفترة من 2 إلى 11 أبريل 2020م، وتعمل وزارة الثقافة على إعداد محتوى ثقافي متنوع للمعرض تُترجم من خلاله نمو الثقافة السعودية وتألقها في ظل ما تشهده المملكة من تطور في كافة المجالات.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=362846

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