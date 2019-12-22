“أمانة الرياض” توضح تفاصيل مهاجمة نمر لأحد زوار حديقة الحيوانات

كل الوطن – الرياض: أوضحت أمانة منطقة الرياض في بيان بأن مقطع الفيديو المتداول لحادثة حديقة الحيوان بالملز، يعود لشاب في العقد الثالث من العمر قام بالقفز إلى داخل حظيرة “النمر البنغالي” بواسطة حبل أحضره لهذا الغرض.

وفور دخوله للحظيرة قامت أنثى النمر بمهاجمته، قبل تدخل فريق العمل بالحديقة وإطلاق المخدر على النمر وإنقاذ الشاب من بين براثنه بعد تعرضه لجروح في أنحاء متفرقة من جسده، وتقديم الإسعافات الأولية له من قبل طبيب الحديقة لحين وصول فرق الهلال الأحمر ومختلف الجهات الأمنية التي هرعت إلى الحديقة فور تلقي البلاغ لمعاينة الحادث.

وبحسب بيان الأمانة فقد ادعى الشاب بأن هوايته بتدريب الحيوانات المفترسة كانت وراء إقدامه على النزول إلى الحظيرة.