لافروف يقول رأيه في ترامب خلال “اللعبة الكبيرة”

كل الوطن- سبتونيك: تحدث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حول انطباعاته عقب مباحثاته مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مشيرا إلى أن الزعيم الأمريكي يتجاوز التعبيرات التي يمكن تفسيرها بشكل مختلف، ويقول ما يفكر به بشكل مباشر.

موسكو – سبوتنيك. وقال لافروف خلال برنامج “اللعبة الكبيرة” على القناة الأولى الروسية: “تعجبني الطريقة التي يناقش بمها ترامب القضايا الدولية وقضايا العلاقات الثنائية. إنه يتجنب أي غموض ويحاول أن يقول مباشرة ما يفكر فيه”.

وأشار لافروف إلى أن هذه الصفة قليلا ما يتمتع بها كبار السياسيين، ووصف هذا النهج بأنه بناء ويسمح فهم الصعوبات والإمكانيات والآفاق بشكل أفضل.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أجرى زيارة إلى واشنطن يوم 10 ديسمبر الماضي، والتقى بنظيره الأمريكي مايك بومبيو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن ناحية أخرى أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا سترد بالتأكيد على عقوبات أمريكية جديدة ممكنة ضدها، بما في ذلك تلك المرتبطة بمشروع “السيل الشمالي 2”.

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وقال لافروف في برنامج “اللعبة الكبيرة” على القناة الأولى: “نحن سنرد على العقوبات بطريقة لا تتسبب بإلحاق الضرر بأنفسنا، وبالطبع، سوف نأخذ كل ذلك بعين الاعتبار في بناء علاقاتنا”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع يوم الجمعة الماضي، على ميزانية الدفاع لعام 2020، بقيمة 738 مليار دولار، وتتضمن الميزانية إجراءات “لمواجهة روسيا” في مختلف المجالات وفرض عقوبات على “التيار الشمالي-2” والمساعدة العسكرية لأوكرانيا.

ويتضمن مشروع “التيار الشمالي-2” بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.