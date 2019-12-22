تسجيل الدخول
» » قطر توزع الثلاثاء منحة مالية على 75 ألف أسرة فقيرة في غزة

قطر توزع الثلاثاء منحة مالية على 75 ألف أسرة فقيرة في غزة

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : منذ 23 ثانية
قطر توزع الثلاثاء منحة مالية على 75 ألف أسرة فقيرة في غزة

كل الوطن- متابعات- قطاع غزة:  أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، الأحد، أن اللجنة ستبدأ، الثلاثاء المقبل، صرف مساعدات نقدية لـ 75 ألف أسرة فقيرة في القطاع.

وأضاف العمادي، في بيان، صدر عن اللجنة القطرية في القطاع أن عملية الصرف “ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات غزة لـ 75 ألف أسرة، بواقع 100 دولار لكل أسرة”.

اقرأ أيضا...

وأوضح أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع عدة أيام، وهذه هي المرة الحادي عشر التي تصرف فيها قطر المنحة المالية.

وتشكل هذه المساعدات جزءا من دفعة مالية قطرية شهرية، تبلغ 30 مليون دولار، مخصصة لإغاثة سكان غزة.

وتفرض إسرائيل منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=362863

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.