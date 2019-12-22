تحت شعار “حب قلبك”.. الصحّة توضح علاقة السكري بأمراض القلب وطرق الوقاية

كل الوطن – فريق التحرير: استمراراً لدورها التوعوي والوقائي وتزامنًا مع حملتها السنوية لداء السكري نشرت وزارة الصحة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو توعوي يحتوي على معلومات طبية هامة لمرضى السكري و طرق تفادي مضاعفته خصوصاً الامراض القلبية

يذكر بأن المملكة تشهد العديد من الفعاليات التوعوية في الفترة الحالية وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للسكري.

حيث تقيم الجمعية السعودية العلمية للسكري بالتعاون مع جمعية القلب السعودية حملة توعوية بعنوان ( حب قلبك ) بمشاركة نخبة من الاستشاريين حيث تقدم الحملة العديد من المعلومات الصحية لمرضى السكري في المجمعات التجارية في عدة مدن و من خلال مواقع التواصل الاجتماعي .