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تحت شعار “حب قلبك”.. الصحّة توضح علاقة السكري بأمراض القلب وطرق الوقاية

كل الوطن - فريق التحرير
2019-12-22T23:53:11+03:00
2019-12-22T23:55:27+03:00
الصحة والجمالمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : منذ 4 دقائق
تحت شعار “حب قلبك”.. الصحّة توضح علاقة السكري بأمراض القلب وطرق الوقاية

كل الوطن – فريق التحرير: استمراراً لدورها التوعوي والوقائي وتزامنًا مع حملتها السنوية لداء السكري نشرت وزارة الصحة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو توعوي يحتوي على معلومات طبية هامة لمرضى السكري و طرق تفادي مضاعفته خصوصاً الامراض القلبية

يذكر بأن المملكة تشهد العديد من الفعاليات التوعوية في الفترة الحالية وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للسكري.

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حيث تقيم الجمعية السعودية العلمية للسكري بالتعاون مع جمعية القلب السعودية حملة توعوية بعنوان ( حب قلبك ) بمشاركة نخبة من الاستشاريين حيث تقدم الحملة العديد من المعلومات الصحية لمرضى السكري في المجمعات التجارية في عدة مدن و من خلال مواقع التواصل الاجتماعي .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=362869

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