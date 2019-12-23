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الضباب يخيّم على غرب السعودية وسط هطول مطري غزير

كل الوطن - فريق التحرير
2019-12-23T00:12:54+03:00
2019-12-23T00:14:54+03:00
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
الضباب يخيّم على غرب السعودية وسط هطول مطري غزير

كل الوطن – متابعات: دعت إدارة مرور منطقة الباحة السعودية سائقي السيارات لأخذ الحيطة والحذر، واستخدام الأنوار التحذيرية، بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها محافظة المندق، والمصحوبة بتدنّ ملحوظ للرؤية.

وانتشرت دوريات المرور الراكبة والراجلة في التقاطعات والطرق، مستخدمة الأنوار التحذيرية بهدف تقديم المساعدة للحالات العاجلة.

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وفيما لا تزال الأمطار متواصلة، توقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على بعض مناطق المملكة حتى يوم الأربعاء المقبل، محذرة من اضطرابات جوية وزخات مطر لا تنقطع.

من جهته، حذر الباحث في الحسابات والعلوم الفلكية عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ماجد بن ممدوح الرخيص، من أن “المربعانية (أربعينية الشتاء) تتهيأ لتفرض سطوتها على الجزيرة العربية بشدة البرودة والصقيع بداية من الأحد، معلنة قدوم فصل الشتاء بقوة”.

المصدر: سبق

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=362871

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