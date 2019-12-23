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وفاة نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري

كل الوطن - فريق التحرير
2019-12-23T10:58:49+03:00
2019-12-23T13:59:43+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحرير23 ديسمبر 2019آخر تحديث : منذ 7 ساعات
وفاة نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري

كل الوطن – الرياض: توفي اليوم نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح عن عمر ناهز 80 عاماً .

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية بثته وكالة الأنباء الجزائرية أن نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح توفي اليوم إثر سكتة قلبية ألمت به في منزله في العاصمة الجزائر .

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من جهة أخرى عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم ، اللواء سعيد شنقريحة، رئيسًا لأركان الجيش الجزائري.

وذكرت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان لها ،”إثر وفاة الفريق أحمد قايد صالح, نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الجزائري ، عين الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم ، اللواء سعيد شنقريحة, رئيسا لأركان الجيش بالنيابة”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=362902

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