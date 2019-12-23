وزير الخدمة من الشورى: تقليص الفجوة بين الجنسين في الوظائف إلى37 بالمائة

كل الوطن – الرياض: قال وزير الخدمة المدنية تحت قبة مجلس الشورى اليوم الاثنين إن خادم الحرمين الشريفين استشرف آفاق المستقبل وأيقظ الهمم واستنهض الطاقات الكامنة، مستنداً في ذلك إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة للمملكة وأبنائها، فكانت بداية التحول بإعادة تطوير وهيكلة أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها، وأكد سليمان الحمدان على أن الوزارة ودورها المستقبلي يتمثل في الانتقال من المركزية إلى اللامركزية وتمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية والوظيفية باستقلالية، ليكون دور الوزارة استراتيجيا يتمثل في الإشراف والتنظيم والدعم والتيسير والمتابعة، منوهاً بدور مجلس الشورى التشريعي ” التنظيمي ” الذي ساهم به بدراسته تعديل عدد من مواد نظام الخدمة المدنية وإضافة مواد أخرى، وإقراره لها والتي تهدف في مجملها إلى إدخال مفاهيم الموارد البشرية الحديثة وإدارة الأداء، مشيراً إلى ارتفاع نسبة السعوديات في وظائف الحكومة إلى 40.3% ، كما تم تحقيق المستهدف في تقليص الفجوة بين النساء والرجال في وظائف الخدمة إلى نسبة 37% من خلال توزيع النساء على أغلب السلالم والمجموعات الوظيفية في الخدمة المدنية.

من جهته، رحب رئيس مجلس الشورى بوزير الخدمة المدنية، معرباً عن أمله في أن يسهم حضوره للمجلس في تحقيق مزيد من التعاون والتكامل بينه والوزارة بما يخدم قطاع الخدمة المدني، وأكد عبدالله آل الشيخ حرص الشورى على التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية إلى تحقيق توجيهات ولاة الأمر في أن يكون الأداء متسقاً ومتفقاً مع الخطط والرؤى التي تعيشها المملكة تفعيلاً لتوجهات وأهداف رؤية المملكة.