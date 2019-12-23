اليوم.. الأرض على موعد مع كويكبين “خطيرين” قد ينفجران بقوة مئات القنابل الذرية!

حذرت ناسا من أن اثنين من الكويكبات “الخطرة” يعبران قرب الأرض اليوم بسرعة 32 ألفا و200 كم/الساعة، وقد يقع انفجار في الجو إذا دخلا أجواء كوكبنا في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.

وسيكون الانفجار الناتج قويا يحاكي انفجار مئات القنابل الذرية، ما يعني أنه سيؤثر على الناس والمباني على الأرض، وفقا لـ IBTimes.

وحدد مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS)، أول كويكب يقترب من الأرض اليوم الاثنين 23 ديسمبر، باسم 2019 XP3. ويبلغ عرض صخرة الفضاء هذه زهاء 70 مترا، وتتحرك حاليا نحو الكوكب بسرعة تقارب 32 ألفا و200 كم/الساعة، وفقا لوكالة الفضاء الأمريكية.

أما الكويكب الثاني، المعروف باسم 2019 WB7، فقد يصل إلى حدود الأرض بعد ساعات لاحقة، ويبلغ قطره نحو 70.9 متر، وتصل سرعته الحالية لأكثر من 24 ألف كم/الساعة.

وتأتي الأنباء هذه بعد أن حذر خبراء ناسا من أن كويكبا عرضه نحو 600 متر، قد يتخطى الأرض بسرعة 43 ألفا و450 كم/الساعة يوم Boxing Day.

ومن المقرر رصد صخرة الفضاء الضخمة، المعروفة بـ 2000 CH59، مع اقترابها من كوكبنا في الساعات الأولى من يوم 26 ديسمبر.

وقال بول تشوداس، مدير CNEOS: “على مدى قرون وآلاف السنين (هذه الكويكبات) قد تصل إلى مدارات تقاطع الأرض. لذا من الحكمة متابعتها لعقود قادمة ودراسة كيفية تطور مداراتها”، وفقا لـ Newsweek.

المصدر: ذي صن