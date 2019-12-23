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ضبط مواطنين بحوزتها 200 ألف ريال مزيفة بحائل

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : منذ 24 ثانية
ضبط مواطنين بحوزتها 200 ألف ريال مزيفة بحائل

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وإجراءات البحث والتحري أسفرت – بفضل الله تعالى – عن ضبط مواطنين بالعقدين الرابع والخامس من العمر، وذلك بعد توفر دلائل على حيازتهما مبالغ نقدية مزيفة، حيث ضبط معهما مبلغ 200ألف ريال نقدي مزيفة وجرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=362919

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