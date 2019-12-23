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لبنان: الحريري ينفي الموافقة على تكليف دياب بتشكيل الحكومة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 49 ثانيةآخر تحديث : منذ 49 ثانية
لبنان: الحريري ينفي الموافقة على تكليف دياب بتشكيل الحكومة

كل الوطن – الرياض: نفى المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري صحة معلومات منسوبة إلى وزير حزب الله في الحكومة محمود قماطي حول موقف الحريري من تكليف الرئيس حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المكتب الإعلامي ، في بيان صحفي اليوم الاثنين: “نشرت صحيفة “نداء الوطن ” تصريحاً للوزير محمود قماطي، بشأن موقف سعد الحريري من تكليف الرئيس حسان دياب بتأليف الحكومة”.

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وأضاف البيان: “يؤكد المكتب الإعلامي أن المعلومات المنسوبة إلى الوزير القماطي غير صحيحة على الإطلاق، وهي لو صحت فليس هناك ما كان يمنع الحريري وكتلة تيار المستقبل من التسمية أو الموافقة على المشاركة في الحكومة وهو ما لم ولن يحصل”.

وتابع البيان: “في الواقع، فإن الحريري كان قد أبلغ الجميع قبل الاستشارات النيابية أنه لن يقترح أسماء، ولن يعلق على أسماء يقترحها غيره، وهو ما اقتضى التوضيح”.

وكانت صحيفة “نداء الوطن” اللبنانية قد نشرت في عددها الصادر اليوم أن الوزير قماطي كشف للصحيفة أمس الأحد عن أن تسمية دياب “جاءت بعد موافقة واضحة وصريحة من سعد الحريري، وبعد نيل دعمه ووعده بالمساعدة في تسهيل التأليف ومنح الحكومة الثقة”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=362922

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