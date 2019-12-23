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وزارة الثقافة تُطلق شعار معرض الرياض الدولي للكتاب 2020م

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : منذ 8 ثواني
وزارة الثقافة تُطلق شعار معرض الرياض الدولي للكتاب 2020م

الرياض – واس: أطلقت وزارة الثقافة شعاراً خاصاً بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2020م، حيث حرصت أن يكون معبرًا عن هوية المعرض ودلالة المكان الذي يحتويه.

وتضمّن الشعار تحويراً لاسم مدينة الرياض ورسمه على هيئة كتب مرصوفة في مكتبة وبألوان مشتقة من ألوان الشعار الرسمي للوزارة، مُزجت هذه العناصر في قالب واحد يعكس روح المعرض ويعبر عن محتواه.

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وبدأت وزارة الثقافة تحضيراتها للدورة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب, حيث تعد الدورة الأولى التي ستشرف فيها الوزارة على المعرض.

يُذكر أن المعرض سيقام خلال الفترة من 2 إلى 11 أبريل 2020م، وقد صممت الوزارة برنامجاً ثقافياً متنوعاً يترجم الحراك الثقافي الذي تعيشه المملكة في مختلف المجالات الإبداعية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=362926

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