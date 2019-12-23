تسجيل الدخول
» » أبها يفجر مفاجأة كبرى ويقصي حامل اللقب من كأس الملك

أبها يفجر مفاجأة كبرى ويقصي حامل اللقب من كأس الملك

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : منذ 31 ثانية
أبها يفجر مفاجأة كبرى ويقصي حامل اللقب من كأس الملك

كل الوطن – الرياض: أقصى نادي أبها ضيفه التعاون حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الثلاثاء إثر فوزه بهدف أحمد النجعي ضمن دور الـ 16 من البطولة وذلك بحضور أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=362936

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.