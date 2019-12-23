أبها يفجر مفاجأة كبرى ويقصي حامل اللقب من كأس الملك

كل الوطن – الرياض: أقصى نادي أبها ضيفه التعاون حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الثلاثاء إثر فوزه بهدف أحمد النجعي ضمن دور الـ 16 من البطولة وذلك بحضور أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.