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“التعليم”: التحقيق مع معلم طرح سؤالاً تضمن اسم “موقوف أمني” منحرف فكرياً

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 43 ثانيةآخر تحديث : منذ 43 ثانية
“التعليم”: التحقيق مع معلم طرح سؤالاً تضمن اسم “موقوف أمني” منحرف فكرياً

كل الوطن – الرياض: وجه وزير التعليم حمد آل الشيخ اليوم الثلاثاء بالتحقيق بخصوص ما يتم تداوله عن قيام معلم غير سعودي بمدرسة أهلية في الرياض؛ بطرح سؤال في ورقة عمل قبل أسبوعين تضمنت ذكر أحد الموقوفين أمنياً من ذوي الفكر المنحرف.

وقال المتحدث الرسمي باسم التعليم عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من قيام معلم غير سعودي بمدرسة أهلية؛ بطرح سؤال في ورقة عمل قبل أسبوعين تضمنت ذكر احد الموقوفين أمنياً من ذوي الفكر المنحرف؛ فقد وجه وزير التعليم بالتحقيق بالموضوع حالاً، ورفع النتائج، وإشعار الجهات الأمنية المختصة لإكمال ما يلزم”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=362939

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