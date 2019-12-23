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سفارة المملكة بلبنان: فهد الركف لا يحمل أي صفة رسمية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 ثانيةآخر تحديث : منذ 18 ثانية
سفارة المملكة بلبنان: فهد الركف لا يحمل أي صفة رسمية

كل الوطن – الرياض: أصدرت السفارة السعودية بياناً أوضحت فيه ان السيد فهد الركف الذي أجرى مداخلة هاتفية عبر قناة الـLBCI يوم الأحد 22 كانون الأول 2019 وقدّم نفسه كمختصّ في الملف اللبناني ووصفته وسائل اعلامية بأنه مسؤول حكومي هو في الحقيقة شخص لا يحمل أي صفة رسمية وآرائه تمثله شخصياً ولا تعكس موقف المملكة.

وأهابت السفارة بوسائل الاعلام تحرّي الدقة في المعلومات التي يتم تداولها والاعتماد على المصادر الرسمية والتثبّت عند تقيدم الصفة الوظيفية للأشخاص المستضافين في البرامج التلفزيونية، وذلك حسبما ذكرت عبر بيان في موقعها وحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الثلاثاء.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=362941

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