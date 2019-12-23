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لبنان: إيقاف مهرّب مخدرات إلى السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 ثانيةآخر تحديث : منذ 15 ثانية
لبنان: إيقاف مهرّب مخدرات إلى السعودية

كل الوطن – وكالات: أعلنت المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي اللبناني فرع شعبة العـلاقات العامة عن إلقاء القبض على مهرب مخدرات من لبنان إلى السعودية.

وذكرت المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي اللبناني في بيان نشر على موقعها الرسمي أن “في إطار ملاحقة شبكات تهريب المخدرات وتوقيف أفرادها، وبعد عمليات رصد وتعقب استمرت لحوالي 3 سنوات، تمكن مكتب مكافحة المخدرات المركزي بمؤازرة المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف المدعو ج ك (مواليد العام 1976، مكتوم القيد)، وذلك بتاريخ 12/12/2019، في بلدة مستيتا- جبيل، بجرم تهريب كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة من لبنان إلى المملكة العربية السعودية، وضبط بحوزته كمية كبيرة من هذه الحبوب (17400 حبة) مخبأة بطريقة محترفة داخل براغي من الحجم الكبير بعد حفرها”.

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وأضاف البيان “بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعمليتي تهريب حبوب مخدرة خلال العام 2016، الأولى كانت موضبة داخل “بستونات” والثانية داخل “براغي”، بالاشتراك مع آخرين.

وتابع البيان “كما اعترف بأنه كان يعمد إلى التواري عن الأنظار، من خلال تبديل مكان إقامته ورقم هاتفه باستمرار، منعا لتعقبه وتوقيفه، مستخدما بطاقات هوية مزورة وخطوط هاتف مختلفة”.

وختم البيان “أودع مع المضبوطات القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=362949

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