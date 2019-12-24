“السعودية للكهرباء”: المشترك لا يتحمل تكلفة تركيب العدادات الذكية

كل الوطن – الرياض: أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن توجيهات القيادة الرشيدة شددت على عدم تحميل المشترك أي أعباء إضافية في عملية استبدال العدادات القديمة بالعدادات الذكية، خاصة أن هدفها من خلال هذا المشروع الضخم تحقيق موثوقية خدمة كهربائية عالية ونظام فوترة موثوق أيضاً وسهل القراءة لمشتركيها، تتوافر فيها جميعا معايير الدقة والشفافية والوضوح وتتماشى مع جميع المعايير المضمونة للبنك الدولي والمطبقة في المملكة.

وتنطلق مطلع فبراير 2020 عمليات تركيب العدادات الالكترونية الذكية، ضمن العقد الذي وقعته “السعودية للكهرباء”، بعد موافقة مجلس إدارة الشركة على ترسية المشروع، الذي يشمل تركيب 10 ملايين عداد ذكي لجميع المشتركين في المملكة، بتكلفة إجمالية تبلغ 9,555,099,334 ريالا سعوديا، ولا يقتصر مشروع العدادات الذكية الذي وقعته الشركة على تركيب العدادات فقط، ولكنه يشمل دعماً كاملاً للبنية التحتية التي يحتاجها المشروع، مثل تغيير القواطع الكهربائية القديمة، وأعمال الصيانة لمدة ثلاث سنوات تعقب انتهاء أعمال التركيب، إضافة إلى المواصفات الفنية العالية التي اشترطتها الشركة في جميع مكونات العداد الذكي التي تضاهي أرقى المواصفات ومعايير الجودة العالمية.

ووقفاً للعقود التي وقعتها الشركة مع تحالفات الشركات المنفذة للمشروع، فإن تمويل المشروع سيكون من خلال موارد الشركة الذاتية، إضافة إلى التمويل الخارجي، على أن تكون 35 % من عدد العدادات محلية الصنع، و 33.3% من قيمة المنتجات التي ستصنع منها العدادات الذكية هي من المحتوى المحلي “صناعة سعودية”.

وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع، تركيب 3.5 مليون عداد بنهاية مارس 2020، وتصل إلى خمسة ملايين عداد بنهاية سبتمبر 2020 في المرحلة الثانية، لتصل في المرحلة الثالثة إلى ثمانية ملايين عداد بنهاية ديسمبر 2020 ، ليكتمل المشروع لجميع المشتركين بواقع 10 ملايين عداد كهربائي ذكي بنهاية شهر مارس 2021.

وحرصت الشركة على أن تتم مراحل المشروع في وقتها والانتهاء منه في الوقت المحدد، والتأكد من تطبيق أقصى معايير الجودة، والالتزام بالاشتراطات والمواصفات التي تم تحديدها والاتفاق عليها, حيث بدأت الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع، تحت إشراف منظومة تكامل قطاع الكهرباء بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، المرحلة التجريبية وأثبتت المرحلة التجريبية لمشروع العدادات الذكية نجاحها، حيث أنها كانت كافية لتلافي أي نقص أو أداء سلبي، أو خلل تقني واختيار أفضل التقنيات، وهذا النجاح دفع الشركة إلى اختيار الأفضل في المواصفات الفنية، وجودة المواد المستخدمة، والأنظمة التقنية؛ لضمان الاستدامة والقابلية للتطوير والتحديث، والأسهل والأفضل بالنسبة لتعامل المشتركين مع العدادات الذكية.