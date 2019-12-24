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11 حالة وفاة وأكثر من 300 مصاب بسبب الخمور المغشوشة في الفلبين

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : منذ 4 ساعات
11 حالة وفاة وأكثر من 300 مصاب بسبب الخمور المغشوشة في الفلبين

رويترز: قالت السلطات الصحية والمحلية اليوم الاثنين إن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وعولج أكثر من 300 آخرين بعد أن احتسوا خمر جوز الهند في الفلبين موضحة أن البعض كانوا يشاركون في حفل بمناسبة عيد الميلاد عندما تناولوه.

وحدث التسمم في إقليمي لاجونا وكويزون اللذين يقعان جنوبي مانيلا وتناول الضحايا المشروب الشعبي لامبانوج الذي يشربه سكان الأقاليم على نطاق واسع في العطلات والاحتفالات.

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وحدثت الوفيات في إقليم لاجونا بين يوم الخميس وأمس الأحد.

وقالت وسائل إعلام إن 21 شخصا لقوا حتفهم بعد تناول لامبانوج في العام الماضي.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=362994

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