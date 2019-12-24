وفاة راكب أمريكي قبل هبوط الطائرة في مطار القاهرة

توفى راكب أمريكي على متن طائرة قادمة من باريس قبل هبوطها في مطار القاهرة الدولي، وذلك بعد أن داهمته أزمة صحية.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن جثمان الراكب الأمريكي نقل إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار وجرى إبلاغ أسرته.

وقبل ذلك تلقى برج المراقبة في مطار القاهرة إشارة من ربان الطائرة، أفادت بتعرض راكب لأزمة صحية مفاجئة خلال الرحلة، ويشتبه في أنه توفى.

وذُكر أن الراكب الأمريكي من أصل مصري ويبلغ من العمر 65 عاما، وكان يعاني من أمراض خطيرة، وقد قدم إلى مصر من الولايات المتحدة مرورا بباريس.

المصدر: الوطن