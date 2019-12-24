تسجيل الدخول
» » الكويت والسعودية توقّعان اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة

الكويت والسعودية توقّعان اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة

كل الوطن - فريق التحرير
2019-12-24T14:02:03+03:00
2019-12-24T14:50:22+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 51 دقيقةآخر تحديث : منذ 51 دقيقة
الكويت والسعودية توقّعان اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة

وقعت الكويت والسعودية اليوم اتفاقا يفسح المجال أمام استئناف الإنتاج من حقول النفط في المنطقة المحايدة بين البلدين، بعد توقفه قبل سنوات.

وذكرت وكالة “كونا” للأنباء أن البلدين وقعا اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم.

اقرأ أيضا...

وكان إنتاج المنطقة، البالغ نحو نصف مليون برميل يوميا، قد توقف قبل سنوات، حيث توقف العمل في حقل الخفجي، الذي كان ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا في أكتوبر 2014. كما توقف الإنتاج في حقل الوفرة في مايو 2015. وكان إنتاجه يناهز 200 ألف برميل يوميا.

المصدر: “كونا”

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363028

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.