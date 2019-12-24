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روسيا تختبر قدرتها على إبقاء خدمات الإنترنت إذا انفصلت عن الشبكة العالمية

كل الوطن - فريق التحرير
2019-12-24T14:08:21+03:00
2019-12-24T14:08:34+03:00
اخبار عاجلةتكنولوجياعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
روسيا تختبر قدرتها على إبقاء خدمات الإنترنت إذا انفصلت عن الشبكة العالمية

رويترز: قال أليكسي سوكولوف نائب وزير الاتصالات الروسي إن بلاده استكملت سلسلة اختبارات يوم الاثنين للتأكد من قدرتها على إبقاء خدمات الإنترنت في حال الاضطرار إلى الانفصال عن الشبكة العالمية.

ويأتي الفحص الذي أجري على مدى عدة أيام للشبكات المصممة خصيصا لهذا الغرض بعد مشروع قانون “الإنترنت السيادي” الذي قدم في نوفمبر ردا على ما تسميه روسيا “الطبيعة العدوانية” لاستراتيجية الأمن الإلكتروني الوطنية الأمريكية.

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ويلزم هذا القانون مشاركة المؤسسات التي تديرها الدولة والأجهزة الأمنية وكذلك شركات الاتصالات ومشغلي تطبيقات التراسل والبريد الإلكتروني في الاختبارات التي لا أثر لها على مستخدمي الإنترنت المنتظمين.

وقال سوكولوف في إفادة صحفية “هدفنا أن نقدم خدمات إنترنت لا تتعطل تحت أي ظروف”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363035

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