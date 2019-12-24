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بالفيديو.. سُمو أمير الكويت يستقبل وزير النفط الأمير عبد العزيز بن سلمان

كل الوطن - فريق التحرير
2019-12-24T14:44:00+03:00
2019-12-24T15:27:20+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 44 دقيقةآخر تحديث : منذ 44 دقيقة
بالفيديو.. سُمو أمير الكويت يستقبل وزير النفط الأمير عبد العزيز بن سلمان
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363042

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