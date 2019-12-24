كائنات فضائية تخطف مارادونا وتحتجزه 3 أيام!بالفيديو.. سُمو أمير الكويت يستقبل وزير النفط الأمير عبد العزيز بن سلمانفيسبوك تقرر وقف استخدام رقم هاتف المستخدم في تحديد الأصدقاء المقترحين لهروسيا تختبر قدرتها على إبقاء خدمات الإنترنت إذا انفصلت عن الشبكة العالميةد. الربيعة: 108 حالات سيامية من 21 دولة خدمتها المملكة ضمن جهودها الإنسانيةالكويت والسعودية توقّعان اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدةوفاة راكب أمريكي قبل هبوط الطائرة في مطار القاهرةالكويت.. سيدة ثرية امتهنت سرقة خواتم الألماس بطريقة ماكرة!خادم الحرمين يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الباكستانيةشرطة الرياض تقبض على ثلاثة متهمين بجرائم سرقة
كائنات فضائية تخطف مارادونا وتحتجزه 3 أيام!
2019-12-24T14:51:56+03:00
2019-12-24T14:53:07+03:00منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
رابط مختصر
المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363051
مع الدكتور فادي نصر
على مدار الساعة
بالفيديو.. سُمو أمير الكويت يستقبل وزير النفط الأمير عبد العزيز بن سلمان
فيسبوك تقرر وقف استخدام رقم هاتف المستخدم في تحديد الأصدقاء المقترحين له
روسيا تختبر قدرتها على إبقاء خدمات الإنترنت إذا انفصلت عن الشبكة العالمية
د. الربيعة: 108 حالات سيامية من 21 دولة خدمتها المملكة ضمن جهودها...
الكويت والسعودية توقّعان اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة
وفاة راكب أمريكي قبل هبوط الطائرة في مطار القاهرة
الكويت.. سيدة ثرية امتهنت سرقة خواتم الألماس بطريقة ماكرة!
خادم الحرمين يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية
شرطة الرياض تقبض على ثلاثة متهمين بجرائم سرقة
“التعاون الإسلامي” تتابع التطورات الأخيرة التي تمس المسلمين في الهند
المملكة تستضيف آرتاثون الذكاء الاصطناعي للفن يناير المقبل (صور)
11 حالة وفاة وأكثر من 300 مصاب بسبب الخمور المغشوشة في الفلبين