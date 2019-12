تحديد هوية المعتدي على أفضل حارس مرمى في العالم

أعلن فريق توتنهام أنه حدد هوية الشخص الذي ألقى مقذوفا من المدرجات باتجاه الإسباني كيبا أريزابالاغا حارس مرمى فريق تشيلسي، خلال لقاء “الديربي” بينهما ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النادي اللندني في بيان له اليوم الثلاثاء: “نؤكد أننا توصلنا للشخص مرتكب هذا الفعل ومنعناه على الفور من حضور المباريات، هذا الشخص هو المسؤول عن إلقاء المقذوف تجاه كيبا أريزابالاغا حارس تشيلسي خلال مباراة الأحد الماضي في الدوري الممتاز”.

وتابع: “سنواصل اتخاذ أقوى الإجراءات الممكنة بحق أي شخص يتصرف بهذه الطريقة”.

