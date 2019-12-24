وزير إسرائيلي: سأعمل على تغيير الأمر الواقع في “حائط البراق الصغير”

كل الوطن – وكالات: قال وزير الأديان الإسرائيلي “يتحساك فاكنين”، إنه سيعمل على تغيير “الأمر الواقع” في منطقة حائط البراق “الصغير” على مداخل المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، وفق إعلام عبري.

وقالت مواقع محسوبة على المتدينين (الحريديم) اليهود في إسرائيل، بينها “كيبا”، الثلاثاء، إن تصريحات “فاكنين” جاءت خلال جولة أجراها صباح الإثنين في المنطقة.

وبحسب المصدر ذاته، استمع الوزير الإسرائيلي إلى “شكاوى المصلين اليهود من سكان الحي الإسلامي (ملاصق للحائط الصغير) الذين تحدثوا عن سنوات من الإهمال”.

وقال “فاكنين:” لدى البعض (لم يحدد) مصلحة في بقاء الوضع الراهن”.

وأضاف:” سأعمل على تغيير هذا الوضع، المسؤولية ملقاه على عاتق حاخام الحائط والأماكن المقدسة الحاخام شموئيل ريفينوفيتش”.

ولم يذكر الوزير الإسرائيلي مزيدا من التفاصيل عن مقصده.

ويطلق اليهود مسمى “حائط المبكى الصغير” على منطقة “رباط الكرد”، التي تعتبر أقرب نقطة إلى مُصلى “قبة الصخرة”، وجزء من الجدار الغربي لحرم المسجد الأقصى .

ورباط الكرد، بناءٌ مملوكي، يعد واحدا من سبعة أربطةٍ شيدت على مر التاريخ في القدس، لحماية المسجد الأقصى والمدينة.

ويؤكد الفلسطينيون ودائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن حائط وساحة البراق، التي تسيطر عليها إسرائيل، وتطلق عليها اسم حائط المبكى، هي أرض وقف إسلامي، وجزء من المسجد الأقصى.

الأناضول