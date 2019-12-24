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مصر: القبض على اليوتيوبر الشهير شادي سرور

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 ثانيةآخر تحديث : منذ 15 ثانية
مصر: القبض على اليوتيوبر الشهير شادي سرور

بدأت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، التحقيق مع اليوتيوبر المشهور شادي سرور على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بقضية “الصفافير”.

يذكر أن المتهمين في هذه القضية تم القبض عليهم في غضون شهر مارس 2019، على خلفية حملة “الصفافير” التي أطلقها الإعلامي معتز مطر على إحدى القنوات الفضائية لمحاولة إعادة نظام الإخوان للحكم، وتتلخص في إطلاق الصفارات في وقت واحد كتعبير عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية للشعب ضد الدولة المصرية.

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وكان شادي سرور قد وجهت له عدة تهم بينها الإلحاد، حيث نشر فيديو في 15 فبراير 2019، أعلن فيه عن تركه للإسلام عبر منشور على صفحته الموثقة على الفيسبوك.

وكتب: “مش بخرج من البيت بقالي شهور، عايش في سجن، سيبت الإسلام بسبب العنصرية والجحود في قلوب الناس، خسرت كل الناس اللي في يوم حبتهم وأصبحت وحيدا”.

وفي 10 أبريل 2017 قام سرور بإعداد مقطع فيديو موجه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد أحداث تفجيرات أحد السعف، ونشره في حسابه على اليوتيوب والفيسبوك وانتقد فيه البلاد والرئيس.

المصدر: أخبار اليوم

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363104

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