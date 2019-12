قائمة أغنى 10 رياضين في العالم خلال الأعوام العشرة الأخيرة

كل الوطن – وكالات: كشفت مجلة “فوربس” الشهيرة في نسختها الأخيرة تربع الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر على عرش صدارة أغنى الرياضيين في العالم للأعوام العشرة الماضية بثروة تقدر بـ915 مليون دولار أمريكي.

وتفوق مايويذر جونيور على نجمي كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها الملاكم الأمريكي قائمة أغنى الرياضيين بالعالم، بل سبق له ذلك في مناسبات عديدة ويعتبر مايويذر من ضمن 3 رياضيين فقط استطاعوا تجاوز ثروة المليار دولار عبر التاريخ متساويا مع مواطنيه لاعب الغولف تايغر وودز ولاعب كرة السلة مايكل جوردن.

وفي ما يلي قائمة أغنى الرياضيين في العالم للأعوام العشرة الماضية:

العشرة الكاملة تبدو هكذا (ترد المبالغ بملايين الدولارات):

1- الأمريكي فلويد مايويذر جونيور (الملاكمة) – 915 مليون دولار

2- البرتغالي كريستيانو رونالدو (كرة القدم) – 800

3- الأرجنتيني ليونيل ميسي (كرة القدم) – 750

4- الأمريكي ليبرون جيمس (كرة السلة) – 680

5- السويسري روجر فيدرر (التنس) – 640

6- الأمريكي تايغر وودز (الغولف) – 615

7- الأمريكي فيل ميكلسون (الغولف) 480

8- الفلبيني ماني باكياو (ملاكمة) – 435

9- الأمريكي كيفن دورانت (كرة السلة) – 425

10- البريطاني لويس هاميلتون (الفورمولا 1) – 400 مليون دولار.

