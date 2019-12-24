أب غاضب يطلق النار على حلاق بسبب قصة شعر ابنه في تكساس

كل الوطن – الرياض: أطلق أبٌ غاضب النار 3 مرات على حلاق بمقاطعة هاريس بولاية تكساس الأميركية لعدم إعجابه بقصة شعر ابنه (13 عاماً).

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد وقع الحادث، أول من أمس (السبت)، عندما كان الأب يتناقش مع الحلاق بشأن قصة شعر الابن، وقام الأب بإطلاق النار على معدة الحلاق وساقه وذراعه.

وكان الابن قد عاد إلى الحلاق من أجل أن يعدّل قصة شعره، وهو ما قام به الحلاق مجاناً، ولكن الأب تشاجر معه وأطلق عليه النار ثم هرب بينما كان الابن يشاهد الواقعة من السيارة.

وأكدت الشرطة أنها تبحث عن الأب، وأن الحالة الصحية للحلاق مستقرة، ونشرت الشرطة، عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، مواصفات الأب والسيارة التي كان يقودها وطلبت ممن يتعرف عليه بأن يبلغها حتى تتمكن من الإمساك به.

وقال المحقق بالمقاطعة، والاس وايت، إن الحادث واحد من أسوأ الأشياء التي سمعها في حياته خصوصاً مع وجود الابن ومشاهدته ما حدث.