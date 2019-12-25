تسجيل الدخول
» » الأرصاد تتوقع بلوغ درجة الحرارة الصفر شمال المملكة

الأرصاد تتوقع بلوغ درجة الحرارة الصفر شمال المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
2019-12-25T00:15:07+03:00
2019-12-25T00:15:31+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : منذ 3 ساعات
الأرصاد تتوقع بلوغ درجة الحرارة الصفر شمال المملكة

كل الوطن – الرياض: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي على معظم مناطق المملكة ابتداءً من الخميس القادم، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية قد تحد من مدى الرؤية الأفقية.

كما توقعت الأرصاد أن تسجل درجات الحرارة الصفر أو ما دون الصفر المئوي مع تكون الصقيع على أجزاء من المناطق الشمالية (تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل). ولم تستبعد الأرصاد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبال اللوز، علقان، الظهر). فيما يُتوقع هطول أمطار متفرقة يوم الجمعة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363124

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.