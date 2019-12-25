6 مليارات دولار مبيعات “آبل” من “AirPod” في 2019

كل الوطن – الرياض: وسط انتشار غير مسبوق للسماعات اللاسكية، حققت شركة «آبل» الأميركية مبيعات خيالية من خلال سماعاتها اللاسلكية وصلت إلى 6 مليار دولار في عام 2019 وتطمح الشركة إلى تحقيق مكاسب مضاعفة تصل إلى 15 مليار دولار في العام المقبل 2020 وفقا لما ذكره المحلل الاقتصادي الشهير بيرنشتاين توني ساكوناغي.

وتنوي «آبل» إلى بيع 85 مليون سماعة لاسلكية العام المقبل ليكون ثالث أكبر مصادر أرباح الشركة بعد مبيعات «آيفون» و«آيباد» على الترتيب ضمن خطة الشركة الموضوعة حتى عام 2021 حسبما ذكر ساكوناغي في تدوينة له الجمعة الماضية. ووفقا لما أورده موقع «هندوستان تايمز» فإن الشركة تطمح في استغلال زيادة الطلب على هذه السماعات في الوقت الحالي لذلك تنتج من مليون إلى مليوني وحدة شهريا.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يزيد حجم الطلب العالمي لسوق السماعات اللاسلكية ليصل إلى 120 مليون وحدة بنهاية عام 2019 وسيرتفع إلى 230 مليون وحدة بحلول 2020 بزيادة سنوية بنسبة 90 %، وستقود «آبل» السوق في 2020 في محاولة للحفاظ على نسبة 50 % من حجم مبيعات السماعات اللاسلكية في السوق العالمي.