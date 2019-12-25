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د. عبدالمجيد الجلاَّل: تكبيل القرارات الدولية بالفيتو اللعين!

كل الوطن - فريق التحرير
2019-12-25T10:59:49+03:00
2019-12-25T11:00:10+03:00
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
د. عبدالمجيد الجلاَّل: تكبيل القرارات الدولية بالفيتو اللعين!

ماذا يجري في عالمنا اليوم !

الأمم المتحدة التي أُنشئت عام 1945 ، تكاد تنحسر مهامها الأساسية ، في حفظ الأمن والسلم الدوليين !
لم تعد قادرة على القيام بهذه المهام النبيلة !
أبرز مكامن إخفاقها ، في ذلك القيد المؤسف الذي عَّطل ولا يزال ، مهامها وأهدافها الأساسية !
إنَّه نظام الفيتو ، أو حق الاعتراض على قراراتها النهائية ، الصادرة عبر بوابة مجلس الأمن ، أحد أبرز مؤسساتها الدولية ، والذي تمَّ منحه بدون وجه حق ، لما تسمى بالدول الكبرى ، وأقصد تحديداً الولايات المتحدة الأمريكية ، وروسيا الاتحادية ، والصين ، وفرنسا ، وبريطانيا !
بالتأكيد ، هذه الدول الكبرى ، هي من استخدمت قوتها ، ونفوذها ، لفرض هذا المبدأ غير الأخلاقي ، لحماية مصالحها ، وتنمَّرها ، على العالم كله ، خاصة الولايات المتحدة ، وروسيا ، التي أفرطتا في استخدام الفيتو خلال العقود الزمنية الغابرة !
خلال عمر هذه المؤسسة الدولية تمَّ استخدام حق الفيتو لقمع حريات وثورات العديد من الدول ، وتأجيج الصراعات والاقتتال ، وفرض أنظمة عميلة تُدير مقدرات هذه الدول ، والتدخل السافر في شؤون دولٍ بعينها ، لصالح ومصالح الدول الكبرى ، وتحديداً ، الولايات المتحدة ، وروسيا الاتحادية !
وكانت أكثر الشعوب والدول التي تعرضت لقسوة ومأساة هذا الفيتو ، الشعب الفلسطيني ، والشعب السوري !
فقد استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو أكثر من 50 مرة بهدف منع أي قرار دولي يُدين العدوان الاسرائيلي الغاشم على الأراضي والحقوق الفلسطينية ، ولا يزال الأمريكيون يواصلون ضرب القرارات الدولية ، خدمةً لمصالحهم ، ومصالح الحليف الإسرائيلي ، حتى يومنا الحاضر !
كما استخدمت روسيا وحليفتها الصين حق الفيتو أكثر من 14 مرة لمنع صدور أي قرار دولي يُدين العدوان الوحشي لنظام بشار الأسد ، على شعبه الثائر ، ولا يزال الروس يمارسون كل الموبقات في سورية ، لحماية نظام قاتلٍ ومستبدٍ وظالم !
لقد أضحت مؤسسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، تحت الهيمنة الأمريكية والروسية ، حيث يُمنع صدور أي قرارٍ ، لا يخدم مصالحهما ، ولا يحقق لهما إدارة المشهد العالمي ، وفقاً لأجندتهما ، ورغباتهما ، وقد أسفر هذا التنمر الأمريكي الروسي ، عن تعطيل دور مجلس الأمن الدولي، في إحلال السلام ، وإنهاء النزاعات ، وفرض الأمن والاستقرار في العالم!
لن تعود الأمم المتحدة ، ومجلس الأمن الدولي ، إلى ميثاقهما الأساس ، في بناء السلام ، ودحر النزاعات ، إلا بإلغاء الفيتو اللعين ، الذي كبَّل ولا يزال جهودهما وأهدافهما النبيلة.
ولكن ، ما دامت الشعوب ، والدول القائمة ، مُستسلمة تماماً لقسوة وجبروت الفيتو الأمريكي الروسي ، فأكاد أجزم بأنَّ النظام الدولي الحالي ، الظالم ، وغير العادل ، سيظل يُمارس دوره الهدام ، في تأجيج الصراعات، والحروب ، بما قد يتحول ، مع الأسف الشديد ، إلى نظام دولي قائم على التنمَّر ، وشريعة الغاب.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363138

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