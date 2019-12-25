السعودية.. القبض على متحرّشين بالرياض ومغردون: “من عرف العقوبة أحسن الأدب”

كل الوطن – سي أن أن: أعلنت شرطة الرياض، الثلاثاء، القبض على 24 شخصا تحرشوا بعدد من حضور إحدى الفعاليات التي شهدتها العاصمة السعودية مؤخرا واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض إن التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية 24 شخصا تحرشوا بعدد من حضور إحدى الفعاليات بالرياض، ثم القبض عليهم وتوقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية لتطبيق العقوبات وفق نظام مكافحة التحرش بحقهم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
#القبض_على_متحرشين_بالرياض— د.مها بنت شعلان (@Dr_AlQ_) December 24, 2019
"من عرف العقوبة أحسن الأدب"
وأشار المتحدث باسم شرطة العاصمة السعودية إلى أن عملية التحري والبحث تمت على ضوء تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ما قام به هؤلاء الأشخاص.
جميل جداً ملاحقة الخارجين على القانون و اقتيادهم للعدالة ، وسيكون أجمل لو تم التشهير بهم ، حماية للمنظومة القانونية والاجتماعية . #القبض_على_متحرشين_بالرياض— عبدالرحمن اللاحم (@allahim) December 24, 2019
وتصدر وسم “القبض على متحرشين بالرياض” الأوسمة الأكثر تدولا على موقع في السعودية مساء الثلاثاء، وعلقت الكاتبة السعودية مها بنت شعلان قائلة: “من عرف العقوبة أحسن الأدب”.
#القبض_على_متحرشين_بالرياض— ناصر الحميدي (@alhamidi_nasser) December 24, 2019
قواكم الله يارجال أمننا الداخلي
اليوم نحن بانتظار عقوبات رادعة لهذه الحثالة التي لاتمثل مجتمعنا النقي انطلاقاً من توجيه سيدي خادم الحرمين
لامكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه وسنحاسب كل من يتجاوز ذلك https://t.co/eyhKLmXccS
من جانبه، قال الإعلامي السعودي عبد الرحمن اللاحم عبر صفحته الرسمية على تويتر: “جميل جداً ملاحقة الخارجين على القانون و اقتيادهم للعدالة ، وسيكون أجمل لو تم التشهير بهم ، حماية للمنظومة القانونية والاجتماعية”، على حد تعبيره.
من الطبيعي أن من يخالف الأنظمة ولا يحترم الذوق العالم ولا يحترم الضوابط في بلادنا سيجد العقاب الرادع ..#القبض_على_متحرشين_بالرياض https://t.co/aehwL97gtk— فهد ديباجي (@fahddeepaji1) December 24, 2019
كفو ..— فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) December 24, 2019
وبإذن سينالون العقاب الرادع ..#القبض_على_متحرشين_بالرياض https://t.co/a3PrNrr9Dw