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السعودية.. عقوبات على 9 نساء بتهمة خدش الحياء في الرياض

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : منذ 28 ثانية
السعودية.. عقوبات على 9 نساء بتهمة خدش الحياء في الرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض، أن النساء الـ 9 اللائي ضبطن أمس الأول على خلفية مخالفات خادشة للحياء طبقت عليهن العقوبات المقررة.

وأفاد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه “في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء… فقد جرى ضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة بحق مرتكبيها”.

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وكانت الشرطة السعودية قد ألقت القبض على 9 فتيات في موسم الرياض، وتمت إحالتهن إلى التحقيق بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قيل إنها تتضمن تصرفات خادشة للحياء.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363150

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