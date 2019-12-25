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عسير: الشرطة تلقي القبض على قاطع طريق

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : منذ 29 ثانية
عسير: الشرطة تلقي القبض على قاطع طريق

أعلنت شرطة عسير السعودية القبض على مسلح كان يتحصن في الجبال بمحافظة تثليث، ارتكب عددا من جرائم قطع الطريق وأثار الرعب بين مستخدمي طريق كان يقطعه.

وأكد المتحدث باسم شرطة منطقة عسير، أن “الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المسلح بعد محاولته مقاومة رجال الأمن”، مشيرا إلى أنه مواطن في العقد الثالث من العمر يتحصن بأحد الجبال القريبة من الطريق العام.

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وأشار إلى أن الشرطة تلقت خلال الأيام الماضية بلاغات عن تعرض عدد من سائقي الشاحنات للسطو المسلح من أحد الأشخاص بمحافظة تثليث، وقيامه بسلب ما بحوزتهم من أموال.

وتابع، أن الجاني مطلوب أمنيا، وقام بإطلاق النار على أحد رجال الأمن بمحافظة وادي الدواسر، وضبط بحوزته مركبة مسروقة، وأسلحة وأعتدة.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363153

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