السعودية.. إصابة 4 طالبات باحتراق حافلتهن (فيديو)

أكدت إدارة تعليم محايل عسير بالسعودية، إصابة 4 بنات في حادث حافلة طالبات مدرسة المربع، مشيرة إلى أن حالة 3 منهن مستقرة.

وقالت الإدارة إن “حادثا مروريا وقع صباح الثلاثاء لإحدى حافلات النقل المدرسية التي تقل طالبات من ابتدائية ومتوسطة المربع مع سيارة أخرى أثناء توجههن إلى المدرسة”.

وأضافت الإدارة: “تم إخلاء الحافلة من جميع الطالبات، ونقلت 4 طالبات للمستشفى، ثلاث منهن حالتهن مستقرة وواحدة تحت الملاحظة”.

حصيلة حادث اشتعال حافلة الطالبات بمحايل .. 4 إصابات.https://t.co/E3AeLmHoDgpic.twitter.com/IZsKlArtaz — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) 24 декабря 2019 г.

وأشار البيان إلى أن مدير التعليم بالمنطقة منصور آل شريم، زار المصابات للاطمئنان، موجها شكره لجميع الجهات ذات العلاقة التي باشرت في معالجة آثار الحادث.

لحظة احتراق حافلة مدرسية تقل طالبات ابتدائية ومتوسطة البنات بقرية #المربع في محافظة #بارق شمال #عسير . تعليم #محايل : اصابة ٤ طالبات ٣منهن حالاتهن مستقرة وواحدة تحت الملاحظة . pic.twitter.com/iWeGTHxlZa — خبراليوم (@newskabrday) 24 декабря 2019 г.

المصدر: عكاظ