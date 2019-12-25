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السجن 5 سنوات لناشر مصري بسبب رواية إسرائيلية عن أشرف مروان

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
السجن 5 سنوات لناشر مصري بسبب رواية إسرائيلية عن أشرف مروان

قالت عائلة الناشر المصري خالد لطفي، إنه حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات لتوزيعه النسخة العربية من كتاب إسرائيلي مثير للجدل عن أشرف مروان، صهر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن شقيق الناشر المسجون، محمود لطفي، ذكره أمس الثلاثاء أن محكمة النقض أيدت الحكم الأصلي الصادر بحق شقيقه المتهم بـ”إفشاء أسرار عسكرية”، ولم يعد هناك أي احتمال للإفراج عنه إلا بعفو رئاسي.

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ورفعت محكمة عسكرية في مصر دعوى قضائية ضد خالد لطفي (37 عاما)، مؤسس دار نشر “تنمية”، في عام 2018، لتوزيعه كتاب الكاتب الإسرائيلي يوري بار جوزيف والذي يحمل عنوان “الملاك: الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل”.

ويدعي هذا الكتاب أن مروان، السياسي ورجل الأعمال وصهر عبد الناصر والذي توفي في لندن عام 2007 وسط ظروف غامضة كان عميلا لـ”الموساد” وكان يتخابر لصالح تل أبيب، إبان حرب أكتوبر عام 1973، وأثارت هذه الفرضية موجة غضب في مصر.

المصدر: أ ف ب

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363181

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