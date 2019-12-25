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المصلح: أصوات الحيتان مفزعة ولا علاقة لها بعلامات الساعة

كل الوطن - فريق التحرير
دين ودنيا
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
المصلح: أصوات الحيتان مفزعة ولا علاقة لها بعلامات الساعة

قضت محكمة كويتية بسجن مواطن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بالانضمام إلى تنظيم وصف بالمحظور هو “جبهة النصرة”.

وذكرت وسائل إعلام كويتية أن النيابة العامة اتهمت المعني بأنه “قام بغير إذن من الحكومة، بعمل عدائي ضد دولة أجنبية، بأن انضم داخل أراضيها الى تنظيم محظور تابع لتنظيم القاعدة، وقد تدرب على حمل الأسلحة والذخائر والمفرقعات واستخدامها، وكان من شأن ذلك تعريض الكويت لخطر الحرب وقطع العلاقات السياسية معها”.

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يذكر أن تنظيم “جبهة النصرة”، كان أحد أكبر التنظيمات المسلحة الإرهابية في سوريا لعدة سنوات، وتغير اسمه لاحقا إلى “هيئة تحرير الشام”.

المصدر: القبس + RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363190

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