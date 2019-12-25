عون: ليس باسيل من يؤلف الحكومة في لبنان

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، أن ما يحدد لون الحكومة المقبلة هو التأليف وليس التكليف، مشددا على أنه ليس وزير الخارجية جبران باسيل من يؤلفها.

وتمنى عون، من مقر البطريركية المارونية في بكركي، حيث شارك في قداس عيد الميلاد، أن يخرج لبنان من أزمته قريبا، وأن يكون تشكيل الحكومة هدية رأس السنة.

ونقلت قناة “LBCI” اللبنانية عن الرئيس عون قوله، إن “باسيل، الذي يشغل منصب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ورئيس التيار الوطني الحر، ليس هو من يؤلف الحكومة”.

بدوره، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، للرئيس عون إننا “نعرف همومكم وأولها تأليف حكومة جديدة استثنائية بظرف استثنائي، على أن تكون حكومة إنقاذ مؤلفة من شخصيات وطنية تتمكن من وضع البلاد على طريق الخلاص الاقتصادي”.

وشدد الراعي في عظة قداس عيد الميلاد على أن “الوقت الآن ليس للحسابات الشخصية أو المذهبية فيما مركب الوطن يغرق”، داعيا إلى “التعالي عن المصالح الخاصة ودعم الرئيس المكلف لتأليف الحكومة”.

من جهته، أعرب رئيس الحكومة ​المكلف حسان دياب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أمله في “أن يبدد ​عيد الميلاد ​هواجس اللبنانيين، وأن تكون ولادة الحلول لأزمات لبنان قريبة جدا”.

وكان رئيس الحكومة المكلف وعد بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة في مدة لا تتجاوز 6 أسابيع من تاريخ تكليفه بتشكيل الحكومة.

المصدر: RT+ LBCI