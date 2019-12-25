مقتل شخصين بعملية أمنية في الدمام شرقي السعودية (فيديو)

أفادت وسائل إعلام سعودية بمقتل شخصين بعملية أمنية في الدمام شرقي السعودية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قالوا إنه من مكان العملية، حيث تسمع فيه أصوات إطلاق رصاص وتشاهد سيارات قوات الأمن منتشرة في المنطقة بكثافة.

فيديو متداول عن اشتباك أمني مع مطلوبين إرهابيين في #الدمام ومقتل 2 منهم #الإخبارية pic.twitter.com/vey0dJqrWi — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 25, 2019

أنباء عن اشتباك أمني مع مطلوبين إرهابيين في #الدمام #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) December 25, 2019

ووفقا للبيانات الواردة، لم يعرف بعد الخلفية التي ينتمي إليها المطلوبون أمنيا في هذه العملية، ولم تصدر عن الجهات الرسمية توضيحات في هذا الشأن.

المصدر: وسائل إعلام