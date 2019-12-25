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مقتل شخصين بعملية أمنية في الدمام شرقي السعودية (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
مقتل شخصين بعملية أمنية في الدمام شرقي السعودية (فيديو)

أفادت وسائل إعلام سعودية بمقتل شخصين بعملية أمنية في الدمام شرقي السعودية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قالوا إنه من مكان العملية، حيث تسمع فيه أصوات إطلاق رصاص وتشاهد سيارات قوات الأمن منتشرة في المنطقة بكثافة.

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ووفقا للبيانات الواردة، لم يعرف بعد الخلفية التي ينتمي إليها المطلوبون أمنيا في هذه العملية، ولم تصدر عن الجهات الرسمية توضيحات في هذا الشأن.

المصدر: وسائل إعلام

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363196

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