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فيديو.. هذا ما قاله قيس سعيد وأردوغان في لقاء صحفي مشترك

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
فيديو.. هذا ما قاله قيس سعيد وأردوغان في لقاء صحفي مشترك

اجرى اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس التركي رجب طيب اردوغان لقاء صحفيا مشتركا وهذا ما قاله الرئيسان خلاله.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363210

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