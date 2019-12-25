فيديو.. هذا ما قاله قيس سعيد وأردوغان في لقاء صحفي مشترك

اجرى اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس التركي رجب طيب اردوغان لقاء صحفيا مشتركا وهذا ما قاله الرئيسان خلاله.
فيديو.. هذا ما قاله قيس سعيد وأردوغان في لقاء صحفي مشتركعون ردا على الحريري: يحق لباسيل المشاركة بتأليف الحكومةفتح باب التسجيل للتدريب في برنامج قائد قطار الحرمين السريعإيران تعطل الإنترنت تحسبا لتجدد الاحتجاجاتمقتل شخصين بعملية أمنية في الدمام شرقي السعودية (فيديو)عون: ليس باسيل من يؤلف الحكومة في لبنانالمصلح: أصوات الحيتان مفزعة ولا علاقة لها بعلامات الساعةالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لمواطن كويتي انضم إلى “جبهة النصرة”الحريري مهاجما رئيس لبنان وصهره: لن أترأس حكومة إلا إذا اعتدلا.. ولا ألعب بالنارالسجن 5 سنوات لناشر مصري بسبب رواية إسرائيلية عن أشرف مروان