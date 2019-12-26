مقتل جنديين باكستانيين بتبادل إطلاق النار مع القوات الهندية

كل الوطن – واس: أعلن الجيش الباكستاني عن مقتل اثنين من جنوده خلال تبادل إطلاق النار مع القوات الهندية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للقوات المسلحة الباكستانية اليوم أن القوات الهندية كثفت عمليات إطلاق النار على الجانب الباكستاني منذ الـ36 ساعة الماضية، وانتهكت اتفاقية وقف إطلاق النار عدة مرات واشتبكت مع القوات الباكستانية المرابطة على الخط الفاصل.

وأضاف أن جنديين باكستانيين قتلا بنيران القوات الهندية، بينما قتلت القوات الباكستانية ثلاثة جنود هنود ودمرت العديد من مواقع الجيش الهندي.

من جانبه استنكر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي عمليات القصف المستمرة من الجانب الهندي، مشيراً إلى أن الهند تحاول التستر على الاحتجاجات الجارية في المدن الهندية ضد قانون الجنسية المثير للجدل من خلال إثارة التوتر العسكري مع باكستان.