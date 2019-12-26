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غوغل تحدث تطبيق صورها وتضيف ميزة جديدة عليه

كل الوطن - فريق التحرير
2019-12-26T14:16:53+03:00
2019-12-26T14:17:32+03:00
تكنولوجيا
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 57 ثانيةآخر تحديث : منذ 57 ثانية
غوغل تحدث تطبيق صورها وتضيف ميزة جديدة عليه

أعلنت غوغل عن إطلاق النسخة الجديدة 4.33 من تطبيق Google Photos مرفقة بتحسينات وميزات جديدة تجعله أكثر عملية.

وتبعا لموقع XDA Developers المتخصص بشؤون التقنية فإن التحديث الجديد من هذا التطبيق جاء للمستخدمين بميزة جديدة يتم اختبارها عند بعضهم، تدعم تقريب الصورة أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو، الأمر الذي لم يكن متاحا في Google Photos من قبل.

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وللاستفادة من الميزة الجديدة يجب على المستخدم التوجه إلى التطبيق، من ثم إلى الفيديوهات، وبعدها اختيار المقطع الذي يريد مشاهدته، وأثناء المشاهدة يمكنه الضغط على الشاشة بإصبعين ومباعدة الأصابع أو تقريبها لتكبير أو تصغير الصورة.

كما يدعم Google Photos الجديد ميزة تمرير الإصبع على الشاشة للتنقل بين أجزاء الفيديو، ويوفر للمستخدم إمكانية حفظ عدد كبير من الفيديوهات والصور لمشاهدتها عبر عدد من الأجهزة الذكية.

المصدر: XDA Developers

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363248

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