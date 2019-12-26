شاهد الشجار الأعنف داخل بنك لبناني في مدينة طرابلس

كل الوطن – الرياض: دخل العميل أمس إلى البنك وطلب سحب ما لديه من مال بحسابه فيه، فأخبره الموظف بفرع “بنك لبنان والمهجر” الواقع مقره في “ساحة النور” بثاني أكبر مدينة بعد بيروت، وهي طرابلس البعيدة في الشمال اللبناني 80 كيلومتراً عن العاصمة اللبنانية، أن له الحق بسحب ما قرره البنك المركزي فقط.

ويحدد قرار “مصرف لبنان” مبلغ 300 دولار بالأسبوع لكل عميل مما له من حسابه في البنك، وهناك بنوك تسمح للعميل بسحب 500 أسبوعياً كحد أقصى، مهما كان حجم ما لديه بالحساب، ولما أخبره البنك في طرابلس بعدم السماح له بالحصول على أكثر من المقرر، فقد العميل السيطرة على نفسه، وبدأ شجار شارك فيه آخرون جاؤوا إلى البنك للسبب نفسه على ما يبدو.

ونرى في الفيديو كم كان الشجار عنيفا داخل البنك، وشارك فيه أكثر من طرف، الأمر الذي دفع عدداً من أصحاب العلاقة إلى التجمع أمام المصرف والتنديد بسياسة المصارف الجديدة بشكل عام، وعلى الفور حضرت عناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي إلى المكان وعملت على إبعاد المتشاجرين.

ثم وصل صدى ما حدث إلى وزير المال، علي حسن خليل، مرفقاً بخبر آخر بأن بعض المصارف تحبس معاشات الموظفين التي تحولها الوزارة شهريًا إليهم، ولا تدفعها لهم بكاملها، وهو ما ذكرته “العربية.نت” في خبر منفصل أمس، وفيه ذكرت أن الوزير كتب “تغريدة” في تويتر قال فيها: “من غير المقبول ما يحصل في بعض المصارف، حيث تحبس معاشات الموظفين التي تحولها وزارة المالية شهرياً”، وفق تعبيره.