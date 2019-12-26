تونس تنفي انضمامها لأي حلف في ليبيا.. وتعلن تمسكها بالحل السلمي

تونس – د ب أ: نفت مؤسسة الرئاسة التونسية اليوم الخميس وجود أي حلف مع أحد أطراف النزاع في ليبيا ردا على ما ورد في تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير داخلية حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

وتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم في خطاب في أنقرة عن وجود اتفاق مع الرئيس التونسي أثناء زيارته أمس الأربعاء إلى تونس، لدعم حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج والمعترف بها دوليا.

واليوم تحدث وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا في مؤتمر صحفي في تونس العاصمة عن تحالف مع تركيا والجزائر وتونس لدعم التعاون الاقتصادي ولكن أيضا “لدعم الاستقرار السياسي والأمني”.

وفي استفسار لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نفت المستشارة الاعلامية بمؤسسة الرئاسة التونسية رشيدة النيفر وجود هذا التحالف.

وأوضحت النيفر في ردها “لم تطرح هذه المسألة بالمرة والدولة التونسية تبقى متمسكة بالحل السلمي للأزمة الليبية، كما جاء في بيان تونس للسلام وكما أكده أيضا رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة الرئيس التركي مؤخرا”.