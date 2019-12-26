القبض على 50 متهمًا في قضايا تحرش مختلفة

كل الوطن – فريق التحرير: المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري ، بأن متابعة الجهات الأمنية لمهامها أسفرت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 27-1441/4/28 هـ عن القبض على (50) خمسين متهماً في قضايا تحرش مختلفة ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.