القبض على 50 متهمًا في قضايا تحرش مختلفة

كل الوطن – فريق التحرير: المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري ، بأن متابعة الجهات الأمنية لمهامها أسفرت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 27-1441/4/28 هـ عن القبض على (50) خمسين متهماً في قضايا تحرش مختلفة ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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