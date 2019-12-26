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شرطة العاصمة : القبض على 50 متحرشا و51 مخالفا للذوق العام خلال يومين
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : منذ 26 ثانية
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363279
مع الدكتور فادي نصر
على مدار الساعة
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القبض على 50 متهمًا في قضايا تحرش مختلفة
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ضبط 51 مخالفًا للائحة المحافظة على الذوق العام
السعودية تحتفل برأس السنة الميلادية
الوضع الداكن في “واتساب” جاهز.. لكن لبعض المستخدمين فقط
اكتشاف طحالب قادرة على إبطاء نمو الخلايا السرطانية
غوغل تحدث تطبيق صورها وتضيف ميزة جديدة عليه
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