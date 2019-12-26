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الحوثيون يقصفون مطاحن البحر الأحمر في ”الحديدة“ ويدمرون 51 ألف طن من الدقيق

كل الوطن- فريق التحرير
2019-12-26T23:23:40+03:00
2019-12-26T23:56:30+03:00
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 37 دقيقةآخر تحديث : منذ 37 دقيقة
الحوثيون يقصفون مطاحن البحر الأحمر في ”الحديدة“ ويدمرون 51 ألف طن من الدقيق

كل الوطن- مارب برس: اتهمت القوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الخميس 26 ديسمبر/كانون الأول، مليشيا الحوثي، بقصف مطاحن تحوي كميات كبيرة من القمح التابع لبرنامج “الغذاء العالمي” في محافظة الحديدة (غربي اليمن).

وذكر المركز  الاعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة أن: “الحوثيين قصفوا ظهر اليوم، مطاحن البحر الأحمر شرق مدينة الحديدة، بقذيفة هاون عيار 120 ملم”.

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وأضاف أن: “القصف على المطاحن التي تحوي 51 ألف طن من الدقيق والحبوب تمت تنقيتها مؤخراً، جاء قبل عملية توزيعها على المحتاجين”.

واعتبرت قوات العمالقة، الاستهداف: “محاولة لتدمير ما تم تجهيزه وحرمان المواطنين من المساعدات الغذائية وزيادة معاناتهم اليومية”.

وسبق أن تعرضت المطاحن إلى قصف متكرر بقذائف هاون، آخر تلك الاستهدافات في 22 أغسطس/ آب الماضي، والذي أسفر عن اشتعال النيران في أحد مباني المطاحن وإلحاق أضرار كبيرة، سبقه استهداف مماثل في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أدى إلى تدمير صومعتين واحتراق ما تحويانهما من قمح.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363293

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