بالفيديو.. قيس سعيد: تونس لن تقبل أبدا بأن تكون عضوا في أي تحالف

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الخميس 26 ديسمبر 2019 خلال اجتماع عقده بقصر قرطاج “أغتنم هذه الفرصة أمام عدسات الكاميرا لكي أوكــد للتونسيين وغير التونسيين بأن تونس لن تقبل أبدا بأن تكون عضوا في أي تحالف أو اصطفاف على وجه الاطلاق .

وأضاف سعيد قائلا .. وتونس لن تقبل ابدا بأن يكون أي شبرا من ترابها الا تحت السيادة الوطنية “.

وتابع قائلا “أما التصريحات والتأويلات والادعاءات الزائفة التي تتلاحق منذ يوم أمس فهي أما أنها تصدر عن سوء فهم أو تقدير ،أم أنها تنبع من نفس المصادر التي دأبت على الافتراء والتشويه .

وأردف سعيد ” وإذا صدر موقف غير هذا من تونس أو من خارج هذا الوطن العزيز فهو لا يلزم الا من صرح به “.

وشدد قيس سعيد على أن تونس وكل التونسيين والتونسيات الأحرار حريصون وحريصات على سيادة الوطن واستقلاله وحرية قرار الدولة التونسية وهو أمرا لا يمكن أن يكون موضوع مزيادات أو نقاش ,وتابع قائلا ..ولا توجد ولن توجد أي نية للدخول في للتحالف أو الإصطفاف.